36 дворов отремонтируют в Ленинском округе Иркутска

В этом году в Ленинском округе Иркутска за счет средств городского бюджета отремонтируют 30 дворов и еще шесть по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает администрация города.
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