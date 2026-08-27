Заметки о животных — Так, я не понял! Это что ещё за сборище попрошаек у центрального входа? — Игорь Владимирович остановился посреди тротуара и махнул рукой на пенсионерок, которые устроили «стихийную торговлю» недалеко от рынка.
Ты мне за всё ответишь!
Комментарии
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Николай
Какая жизненная история. Каждый день такое видишь, как глава администрации сначала гоняет пенсионеров по рынку, а потом бросается наутек от бездомных собак. Надо больше бездомных собак, тогда порядок будет. Так что, люди, выгоняем своих собак на улицу. И заживем.
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2 н.
Горыныч
Николай
Какая жизненная история. Каждый день такое видишь, как глава администрации сначала гоняет пенсионеров по рынку, а потом бросается наутек от бездомных собак. Надо больше бездомных собак, тогда порядок будет. Так что, люди, выгоняем своих собак на улицу. И заживем.
Надо не собак выгонять, а таких долбоёбов-чиновников гнать отовсюду. Возомнили о себе, шакалы.
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2 н.
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