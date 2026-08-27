Приколисты
ГлавнаяПриколыРейтинг за деньФотоплюмбы немног...Еще
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Приколисты

418 184 подписчика

Ты мне за всё ответишь!

Ты мне за всё ответишь!

Заметки о животных — Так, я не понял! Это что ещё за сборище попрошаек у центрального входа? — Игорь Владимирович остановился посреди тротуара и махнул рукой на пенсионерок, которые устроили «стихийную торговлю» недалеко от рынка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай
Какая жизненная история. Каждый день такое видишь, как глава администрации сначала гоняет пенсионеров по рынку, а потом бросается наутек от бездомных собак. Надо больше бездомных собак, тогда порядок будет. Так что, люди, выгоняем своих собак на улицу. И заживем.
Ответить
2 н.
Горыныч
Николай
Какая жизненная история. Каждый день такое видишь, как глава администрации сначала гоняет пенсионеров по рынку, а потом бросается наутек от бездомных собак. Надо больше бездомных собак, тогда порядок будет. Так что, люди, выгоняем своих собак на улицу. И заживем.
Надо не собак выгонять, а таких долбоёбов-чиновников гнать отовсюду. Возомнили о себе, шакалы.
Ответить
2 н.