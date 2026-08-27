Ты мне за всё ответишь!

Николай

Какая жизненная история. Каждый день такое видишь, как глава администрации сначала гоняет пенсионеров по рынку, а потом бросается наутек от бездомных собак. Надо больше бездомных собак, тогда порядок будет. Так что, люди, выгоняем своих собак на улицу. И заживем.