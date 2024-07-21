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Экс-президент США Трамп сообщил, что хотел бы конкурировать на выборах с Уитмер

Экс-президент США Трамп сообщил, что хотел бы конкурировать на выборах с Уитмер

Глава штата Мичиган, демократ Гретхен Уитмер стала бы комфортным соперником на выборах президента. Об этом заявил экс-президент Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп во время речи в том же штате.

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