Экс-президент США Трамп сообщил, что хотел бы конкурировать на выборах с Уитмер

Глава штата Мичиган, демократ Гретхен Уитмер стала бы комфортным соперником на выборах президента. Об этом заявил экс-президент Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп во время речи в том же штате.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии