Больше компаний готовы нанимать пенсионеров: куда легче всего попасть

Доля российских компаний, которые готовы нанимать пенсионеров, в 2024 году увеличилась до 44% — еще треть готовы рассматривать пенсионеров на вакансии в отдельных случаях, рассказала доцент кафедры управления персоналом Государственного университета управления Екатерина Каштанова.