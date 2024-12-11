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Больше компаний готовы нанимать пенсионеров: куда легче всего попасть

Доля российских компаний, которые готовы нанимать пенсионеров, в 2024 году увеличилась до 44% — еще треть готовы рассматривать пенсионеров на вакансии в отдельных случаях, рассказала доцент кафедры управления персоналом Государственного университета управления Екатерина Каштанова.

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