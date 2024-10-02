НАТО хочет легализовать удары по России, оставшись в стороне, заявили в ГД

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что за созданием так называемой новой украинской баллистической ракеты стоит НАТО, которая хочет легализовать удары по России, при этом формально оставшись в стороне.
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