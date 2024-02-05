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В Забайкалье задержали контейнеры с формой для ВСУ

В Забайкалье задержали контейнеры с формой для ВСУ

Avia.pro - Новости Сотрудники таможни Читы пресекли попытку транзитной перевозки через территорию Китая в Польшу грузового поезда, загруженного военной формой Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая была задекларирована как спортивная и рабочая одежда.

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