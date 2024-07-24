Осужденный в Екатеринбурге журналист WSJ Гершкович не может прочитать приговор

Журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, которого осудили на 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима за шпионаж в Екатеринбурге, не может прочитать приговор, так как он написан на русском языке.
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