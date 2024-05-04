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Вратарь «Вегаса» Хилл сыграл на ноль в 6-м матче с «Далласом», отразив 23 броска. Он провел 2-й матч в текущем плей-офф

Вратарь «Голден Найтс» отразил все 23 броска по своим воротам в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Старс» (2:0, 3-3).

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