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Глава парламента Крыма назвал лаем Моськи призыв Литвы по визам для россиян

Глава парламента Крыма назвал лаем Моськи призыв Литвы по визам для россиян

www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov Призыв главы литовского МИД Кястутиса Будриса сократить выдачу россиянам шенгенских виз можно сравнить с лаем Моськи из знаменитой басни Ивана Крылова.

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