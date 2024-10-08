Актер Андрей Ильин повредил ногу по дороге на спектакль

Советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Андрей Ильин, сыгравший мужа Анастасии Каменской профессора Алексея Чистякова в телесериале «Каменская» и хирурга в сериале «Склифосовский», получил травму в Москве.
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