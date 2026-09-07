Спутники показали, что осталось в пустыне от мегапроекта горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © WSJ Как говорится в видеорепортаже издания The Wall Street Journal, теперь Саудовская Аравия направляет дополнительные миллиарды на прекращение заключенных соглашений.
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