Спутники показали, что осталось в пустыне от мегапроекта горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © WSJ Как говорится в видеорепортаже издания The Wall Street Journal, теперь Саудовская Аравия направляет дополнительные миллиарды на прекращение заключенных соглашений.