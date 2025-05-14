Во Львове безжалостно уничтожают могилы советских солдатВ преддверии 80-й годовщины Великой Победы, Львов решил окончательно уничтожить свое советское прошлое и свою историю.
Преступление
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Во Львове безжалостно уничтожают могилы советских солдатВ преддверии 80-й годовщины Великой Победы, Львов решил окончательно уничтожить свое советское прошлое и свою историю.
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