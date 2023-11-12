ЦАХАЛ уничтожил более 60 членов «Хезболлы» с начала военных действий в Газе

Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковник Джонатан Конрикус поделился информацией, в соответствии с которой за период, прошедший с начала военных действий на территории сектора Газа, израильским военным удалось уничтожить более 60 членов ливанского движения «Хезболлах».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии