ЦАХАЛ уничтожил более 60 членов «Хезболлы» с начала военных действий в Газе

Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковник Джонатан Конрикус поделился информацией, в соответствии с которой за период, прошедший с начала военных действий на территории сектора Газа, израильским военным удалось уничтожить более 60 членов ливанского движения «Хезболлах».