Байден решил обсудить с Си Цзиньпином конфликты на Украине и Ближнем Востоке

Помощник лидера Соединённых Штатов Америки Джейк Салливан указал на тот факт, что глава государства Джозеф Байден в рамках встречи на очередном мероприятии хочет провести со своим коллегой из КНР Си Цзиньпином обсуждение развернувшихся на украинской территории и Ближневосточном регионе противостояний.