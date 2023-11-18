Встреча учащихся с заместителем заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы Центральной избирательной к...

15.11.2023 в Центре банковских услуг № 703 ОАО ´АСБ Беларусбанк´, при содествиии РОО ´Белая Русь´ состоялась встреча учащихся с заместителем заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы Центральной избирательной комиссии.
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