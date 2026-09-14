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Питерцы не уступят в Калининграде, а голов будет мало. Прогноз на «Балтика» — «Зенит»

Питерцы не уступят в Калининграде, а голов будет мало. Прогноз на «Балтика» — «Зенит»

«Балтика» вновь не выиграет у команды Семака.В девятом туре РПЛ встретятся «Балтика» и «Зенит». Калининградцы в предыдущем матче спаслись в Воронеже, отыграв два мяча у «Факела», а петербуржцы дома дожали «Локомотив».

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