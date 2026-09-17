Сейчас им не остановить Артету.В пятом туре АПЛ «Брайтон» встретит действующего чемпиона: «Арсенал» еще ни одного очка не потерял в чемпионате.
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