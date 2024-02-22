Собянин: На линии метро в этом году выйдет состав новой серии «Москва-2024»

В 2024 году в метро запустят состав новой серии «Москва – 2024» столичный глава Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал жителям Москвы об основных направлениях реализации Транспортной программы.
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