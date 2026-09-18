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Zero Hedge

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Stanford Scientists Create Mice With Half-Human Brains

Stanford Scientists Create Mice With Half-Human Brains

Stanford Scientists Create Mice With Half-Human Brains Scientists at Stanford University have created mice whose brains are largely built from human cells, a shocking, first-of-its-kind experiment that is raising serious questions about how far researchers should be allowed to go.

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