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8 способов быстрого приготовления пищи в чрезвычайных ситуациях

8 способов быстрого приготовления пищи в чрезвычайных ситуациях

Используя эти советы, вы сможете успешно разжечь огонь в экстремальных условияхНеобычная локальная гроза или полное отключение электроэнергии могут привести к тому, что ваш дом останется без обычных коммунальных услуг и средств для жизни.

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