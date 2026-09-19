Создаваемый Маском крупнейший в мире завод по производству чипов еще не начал работать, но Terafab уже грозит иск о недобросовестной конкуренции

Всё из-за названия Компании Илона Маска оказались втянуты в судебный спор из-за названия Terafab, которое выбрали для будущего предприятия по производству полупроводников.
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