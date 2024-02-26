Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала оказать давление на Владимира Путина, потому что "он не хочет мира на Украине".
Бербок в Одессе высказалась о Путине
Комментарии
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Марина Стрижкова
Дурища. Пошлы вон на батут!
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17 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Тупоголовая, висложопая идиотка, не образованная, страшная , не понятно визажист за такие деньги никак не украсит ее😅🤣
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16 час.
Юрий Никитович
зачем её украшать? дебилизм и тупость сколько не украшивай...
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9 час.
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