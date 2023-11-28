Одинокий дом на холодном острове. Кто и зачем его построил

Когда я впервые увидел эту фотографию, то сразу возник вопрос - кто может жить в таких суровых условиях? Ведь даже еду доставить сюда будет трудно - посмотрите, на эти отвесные скалы!Однако при другом ракурсе все оказалось не так плохо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии