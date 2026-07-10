В сопровождении сотрудников российского бюро Интерпола из Таиланда депортированы двое мужчин, разыскиваемых за совершение преступлений на территории России

«Сегодня в Международном аэропорту Бангкока Суварнабхуми компетентные органы Королевства Таиланд передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России двух россиян, разыскиваемых за совершение преступлений на территории нашей страны.
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