Происшествия
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Происшествия

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В сопровождении сотрудников российского бюро Интерпола из Таиланда депортированы двое мужчин, разыскиваемых за совершение преступлений на территории России

В сопровождении сотрудников российского бюро Интерпола из Таиланда депортированы двое мужчин, разыскиваемых за совершение преступлений на территории России

«Сегодня в Международном аэропорту Бангкока Суварнабхуми компетентные органы Королевства Таиланд передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России двух россиян, разыскиваемых за совершение преступлений на территории нашей страны.

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