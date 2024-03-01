В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в хищении бюджетных денежных средств

Следователем Главного следственного управления Главного управления МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой фирмы, обвиняемого в хищении бюджетных денежных средств при выполнении муниципальных контрактов, связанных с ликвидацией мест несанкционированного размещения отходов на территории областного центра.
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