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Россиянам рассказали о повышении пенсии некоторым гражданам с 1 ноября

Россиянам рассказали о повышении пенсии некоторым гражданам с 1 ноября

С 1 ноября текущего года на индексацию пенсии могут рассчитывать некоторые категории граждан. Об этом сообщила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им.

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