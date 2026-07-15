Франция и Дания завершили матч в "Лужниках" без голов

На чемпионате мира в России Франция и Дания сыграли вничью 0:0 на московском стадионе «Лужники». Игра не оправдала ожиданий зрителей, но позволила Франции выйти в плей-офф, а Дании обеспечить себе необходимую ничью ради дальнейшего участия в турнире.