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Царьград

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Франция и Дания завершили матч в "Лужниках" без голов

Франция и Дания завершили матч в "Лужниках" без голов

На чемпионате мира в России Франция и Дания сыграли вничью 0:0 на московском стадионе «Лужники». Игра не оправдала ожиданий зрителей, но позволила Франции выйти в плей-офф, а Дании обеспечить себе необходимую ничью ради дальнейшего участия в турнире.

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