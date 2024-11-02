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Царьград

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Как платить: парковка в Красногорске, Видном и Реутове стала платной

Как платить: парковка в Красногорске, Видном и Реутове стала платной

За стоянку на Железнодорожной в Королеве теперь тоже придется платить.С ноября в некоторых городах Московской области впервые в регионе ввели платные парковки.

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