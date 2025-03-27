Сложный выбор — с чего же начать четверг: с Международного дня виски или с кофе с корицей (есть такой забавный четверговый ритуал на деньги — просто испить кофию с корицей)? Вы пока определяйтесь, а мы вам тут комбинации дат и праздников выдадим: *️⃣День мартовских котов + День летающих свинок — тут вам и про весну, и про вдохновение, и про "невозможное возможно" *️⃣День испанской паэльи + День сыра — сегодня точно нужно разрешить себе что-то вкусное и необычное *️⃣День каракулей + День открытия — а знаете, как клево спустя годы рассматривать первые рисунки или записки детей.