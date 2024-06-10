Йеменцы лупанули по кораблям на 200 км. чем-то "неизвестным"

АМАРАНТ "А мы вас предупреждали!" Дальность хуситских pакет вдруг возросла втрое. С чего бы так? Что-то "неизвестное" Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону конфликта для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса для нанесения ударов по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?( Путин на встрече с международной прессой в Петербурге ) Эти слова вызвали сущий переполох на западе.