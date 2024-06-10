Медвежий угол
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Медвежий угол

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Йеменцы лупанули по кораблям на 200 км. чем-то "неизвестным"

Йеменцы лупанули по кораблям на 200 км. чем-то "неизвестным"

АМАРАНТ "А мы вас предупреждали!" Дальность хуситских pакет вдруг возросла втрое. С чего бы так? Что-то "неизвестное" Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону конфликта для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса для нанесения ударов по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?( Путин на встрече с международной прессой в Петербурге ) Эти слова вызвали сущий переполох на западе.

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Комментарии
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Mila К
Бог в помощь, Хуситы !
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4 час.
Демьян
Купили наши высокоточные ракеты и жгут на своё усмотрение проклятых еврофашистов 🙂
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4 час.
АА
Алекс Архипов
Надо пригласить хуситов в Черное море по пендосам пострелять.
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4 час.

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