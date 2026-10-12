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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брэндин Подземски о новом контракте с «Голден Стэйт»: «Благодарен организации за то, что она поверила в меня»

Брэндин Подземски прокомментировал продление контракта с « Голден Стэйт » на 110 миллионов долларов, отметив, что благодарен организации за веру в него.

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