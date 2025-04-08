Юрист Соловьёв: после выхода Ефремов сможет приезжать в колонию со спектаклями

Заслуженный юрист России доктор юридических наук и профессор Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT, что артист Михаил Ефремов после выхода из ИК-4 в рамках условно-досрочного освобождения сможет навещать своих сокамерников с выступлениями, а также будет иметь право отправлять им посылки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии