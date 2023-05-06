Глава СК РФ потребовал проверить деятельность асфальтобетонного завода в Прикамье

Опасное предприятие расположено слишком близко к домам и постоянно нарушает режим тишины.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал провести проверку деятельности асфальтобетонного завода в селе Поповка Кунгурского района.
Опасное предприятие расположено слишком близко к домам и постоянно нарушает режим тишины.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал провести проверку деятельности асфальтобетонного завода в селе Поповка Кунгурского района.
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