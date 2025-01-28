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OpenAI запускает ChatGPT Gov для правительственных агентств США

OpenAI запускает ChatGPT Gov для правительственных агентств США

Один из лидеров в сфере искусственного интеллекта OpenAI запустил ChatGPT Gov, адаптированную версию ChatGPT, разработанную для правительственных агентств США, пишет Reuters со ссылкой на сообщения, опубликованные в блоге компании.

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