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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Родри – главный претендент на «Золотой мяч» по версии The Independent. Кейн – 2-й, Ямаль – 3-й, Мбаппе – 4-й, Месси – 5-й, Олисе – 9-й, Винисиус – 10-й

Британское интернет-издание The Independent составило рейтинг главных претендентов на завоевание «Золотого мяча».

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