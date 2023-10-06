Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Обожина
    Ядерная  ВОЙНА!!!  Как  сразу становится  ПЛОХО, ТРЕВОЖНО,  ГРУСТНО,  БЕЗНАДЕЖНО!!!Госдума рассмотри...
  • Stilianos Kanakidis
    Каждый имеет то , что выбрал.Россия, Иран и Ту...
  • Авас Анекак
    Госдума рассмотри...

Госдума рассмотрит выход России из договора о запрете ядерных испытаний

Госдума рассмотрит выход России из договора о запрете ядерных испытаний

После вчерашних заявлений Путина о том, что вопрос о возобновлении ядерных испытаний находится в процессе рассмотрения, но окончательное решение еще не принято,,спикер Госдумы Володин сообщил, что на ближайшем Совете Госдумы будет обсуждаться вопрос о выходе России из договора о запрете ядерных испытаний и что выход из этого договора полностью соответствует интересам России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Рыбаков
Похоже,Маргарита Симоньян что-то знала,когда заявила о возможном о ядерном взрыве над Сибирью....
Ответить
8 час.
Авас Анекак
Ответить
8 час.
Галина Обожина
Ядерная  ВОЙНА!!!  Как  сразу становится  ПЛОХО, ТРЕВОЖНО,  ГРУСТНО,  БЕЗНАДЕЖНО!!!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх