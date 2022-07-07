Президент Джо Байден та гімнастка Симона Байлз на церемонії вручення Президентських медалей Свободи, Білий дім, 7 липня 2022 року Байден вручив у Білому домі Президентські Медалі Свободи Серед тих, хто отримав цього року з рук президента найвищу громадянську нагороду США – спортсменки Симона Байлз та Меган Рапіно Американська гімнастка Симона Байлз та футболістка Меган […] Сообщение Байден вручив у Білому домі Президентські Медалі Свободи появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.