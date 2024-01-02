Руководитель киевского режима Владимир Зеленский указал на тот факт, что в текущий момент граждане обращают своё внимание именно на внутриполитическую сферу державы, не уделяя достаточных сил ведению сражений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии