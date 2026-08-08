Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Низкая орбита, лазерная связь и интернет без вышек: как устроен российский «Рассвет».

Низкая орбита, лазерная связь и интернет без вышек: как устроен российский «Рассвет».

Макет спутника «Рассвет». Источник: ixbt.com Всем привет! Когда говорят о космических технологиях, многие сразу представляют ракеты, станции или дальние полёты.

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