Соловьёв затронул самую больную тему: "Что-то не поняли? Нахрен с ёлки"

Царьград Pavel Kashaev/Globallookpress Телеведущий Владимир Соловьёв в одном из эфиров затронул самую больную тему России - неправового поведения мигрантов.
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