Операторы беспилотников ульяновского десантно-штурмового соединения нанесли удары по бронетехнике, грузовикам и пикапам ВСУ на Запорожском направлении.
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