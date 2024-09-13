Грузовой поезд врезался в САУ M109 Paladin в Южной Каролине, США ДТП произошло на переезде частной железной дороги CSX, по которой перевозится ядерное оружие США.
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Грузовой поезд врезался в САУ M109 Paladin в Южной Каролине, США ДТП произошло на переезде частной железной дороги CSX, по которой перевозится ядерное оружие США.
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