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В Киеве приуныли: Проукраинские заявления Эрдогана Путину безразличны

В Киеве приуныли: Проукраинские заявления Эрдогана Путину безразличны

Риторика президента Турции Реджепа Эрдогана в поддержку Киева представляют собой ни к чему не обязывающие заявления, потому что в Москве прекрасно понимают – турки не вторгнуться в Крым, а вот турецкий бизнес продолжит сотрудничать с российским».

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