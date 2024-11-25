26 ноября может стать рубежным днём в развитии конфликта Израиля с палестинцами. Готовившееся в глубочайшей тайне соглашение о прекращении огня […] The post Израиль готовится прекратить огонь? appeared first on Медиакратия.
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