В ЦАР боевики атаковали мототакси в префектуре Верхнее Котто и убили 10 человек

Вооруженные боевики совершили нападение на транспорт в центральной части ЦАР и убили 10 человек. Бандиты во вторник устроили засаду и обстреляли мототакси на дороге в префектуре Верхнее Котто, алмазодобывающем регионе.
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