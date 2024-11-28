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Контрафронт

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В ЦАР боевики атаковали мототакси в префектуре Верхнее Котто и убили 10 человек

В ЦАР боевики атаковали мототакси в префектуре Верхнее Котто и убили 10 человек

Вооруженные боевики совершили нападение на транспорт в центральной части ЦАР и убили 10 человек. Бандиты во вторник устроили засаду и обстреляли мототакси на дороге в префектуре Верхнее Котто, алмазодобывающем регионе.

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