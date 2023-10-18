Уфимцы жалуются на перекрытые из-за ремонта дороги

В столице Башкирии никак не могут решить проблемы, связанные с дорожно-транспортной системой. Весной читатели жаловались на перебои с общественным транспортом, в начале октября город сковали огромные заторы и десятибалльные пробки.
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