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Уфимцы жалуются на перекрытые из-за ремонта дороги

Уфимцы жалуются на перекрытые из-за ремонта дороги

В столице Башкирии никак не могут решить проблемы, связанные с дорожно-транспортной системой. Весной читатели жаловались на перебои с общественным транспортом, в начале октября город сковали огромные заторы и десятибалльные пробки.

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