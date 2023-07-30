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Брезаз-Буше и Симон входят в заявку на фестиваль Мартена Фуркада. Обе биатлонистки судятся по делу о мошенничестве

Олимпийская чемпионка по биатлону Жюстин Брезаз-Буше выступит на фестивале Мартена Фуркада в Анси. Об этом сообщили организаторы Nordic Festival, в программу которого входят соревнования по летнему биатлону.

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