Студенты общежития Алтайской академии гостепримиства пожаловались на нашествие тараканов

Избавиться от насекомых не помогает и поддержание помещений в чистоте — они проникают в комнаты из соседних С нашествием тараканов столкнулись учащиеся, проживающие в общежитии Алтайской академии гостеприимства.
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