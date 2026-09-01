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Царьград

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Эксперт РАН озвучил риски отставания законов от развития ИИ

Эксперт РАН озвучил риски отставания законов от развития ИИ

Искусственный интеллект развивается быстрее законов, заявил Андрей Чечулин из РАН. Он отметил сложности в контроле и ограничении ИИ, предупредив о возможных последствиях для стран и компаний, которые попытаются регулировать его самостоятельно.

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