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Лига Европы. 3-й раунд. БАТЭ принимает «Шериф», «Астана» в гостях у «Лудогорца», «Днепр-1» против «Славии»

Лига Европы. 3-й раунд. БАТЭ принимает «Шериф», «Астана» в гостях у «Лудогорца», «Днепр-1» против «Славии»

БАТЭ примет «Шериф», «Днепр-1» сыграет со «Славией», «Астана» в гостях встретится с «Лудогорцем». Победители двухматчевых противостояний выйдут в раунд плей-офф.

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